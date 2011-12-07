В Елабуге мужчина убил парня из-за шумного поведения

В Елабуге в результате драки погиб 22-летний молодой человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По предварительной версии, группа из трех молодых людей и девушки собралась у подъезда. Они громко разговаривали и курили. Им сделал замечание 49-летний местный житель. Мужчина попытался выбить сигарету у молодого человека, после чего завязалась драка, в результате которой мужчина дважды ударил молодого человека ножом. Уже в больнице парень скончался от полученных травм.

49-летнему жителю Елабуги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам обвиняемый от дачи показаний отказался. Органами следственного управления проводится проверка на установление всех обстоятельств трагедии.