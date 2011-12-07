В Татарстане пенсионерка избила ребенка металлической палкой

В Татарстане пенсионерка избила мальчика, обвинив его в краже клубники, сообщили в прокуратуре РТ.

По версии ведомства, 61-летняя жительницы Бавлов жестоко избила 11-летнего мальчика на своем садовом участке. Она также пригрозила ребенку расправой. Женщина утверждает, что ребенок воровал клубнику с ее огорода.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статьям «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Угроза убийством».

Материалы дела направлены в суд.