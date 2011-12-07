В Казани из-за обрушения заброшенного здания на Лагерной погиб мужчина

В Казани в результате частичного обрушения заброшенного здания на улице погиб мужчина, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

При демонтаже часть подъезда пятиэтажной «заброшки», которая была раньше производственным корпусом, обрушилась. Один мужчина был госпитализирован с переломом ноги, а второй погиб под завалами.

Спасатели под руководством полковника Игоря Драгунова извлекли тело погибшего и-под завалов и обследовали территорию с собаками. Погибших или пострадавших больше обнаружено не было. Последствия происшествия уже ликвидированы, причины обрушения подъезда устанавливаются.