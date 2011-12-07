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Челнинка сняла на камеру, как ее 6-летний сын управляет машиной: уголовное дело направлено в суд

Жительницу РТ обвинили в вовлечении малолетнего ребенка в совершение противоправных действий.

Следственными органами Следкома РФ по РТ окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летней челнинки. Ей вменяется вовлечение несовершеннолетнего ребенка в совершение противоправных действий и применение насилия к представителю органов власти, сообщается на сайте СУ СК РФ по РТ.

Согласно официальной информации, 10 ноября прошлого года на трассе М-7 «Волга» женщина доверила управление автомобилем, мчавшимся со скоростью 130 км/, своему сыну 6-ти лет. Позже она опубликовала видео о поездке в соцсетях.

Помимо всего прочего, 23 ноября, пребывая в мамадышском отделе полиции, гражданка разорвала возбужденнные в отношении нее протоколы об административных правонарушениях. Затем стукнула сотрудницу ведомства по руке и толкнула ее. При этом челнинка расшвыряла по помещению хранившиеся в шкафу бумаги.

Свою вину женщина так и не признала. К слову, прежде обвиняемая уже пятикратно была привлечена к уголовной ответственности, и свыше 30-ти раз — к административной.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

КВ
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