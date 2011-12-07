Пьяный житель Васильево скрылся от полицейских и сообщил об угоне

35-летний житель Зеленодольского района признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В апреле прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, скрылся на своей «Ладе» от инспекторов ДПС. Затем он бросил автомобиль на одной из улиц в Васильево и пришел в полицию, где написал ложное заявление об угоне его транспортного средства.

Вину гражданин не признал и суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.