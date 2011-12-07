В Высокогорском районе погиб лесоруб

Рядом с поселком Каменка, что в Высокогорском районе республики, погиб лесоруб, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Это произошло во время проведения санитарной вырубки лесного массива. Следствие предполагает, что мужчина спилил одно из деревьев, но оно повисло на ветвях. Лесорубы продолжили работу. В какой-то момент им понадобилась бензопила, которая лежала под спиленным деревом. По совпадению, когда мужчина подошел, ствол упал ему на голову.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.