В Казани нетрезвый парень напал с ножом на мужчину на глазах его семьи

Сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Казани 23-летнего пьяного парня, который напал с ножом на 44-летнего нетрезвого мужчину и нанес ему несколько ударов в спину на глазах супруги и малолетней дочери. Конфликт произошел во дворе одного из домов в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии получили информацию из полиции о том, что в подъезде дома по улице Космонавтов мужчину ранили ножом. Когда правоохранители прибыли на место пострадавший лежал на лестничной площадке на первом этаже, рядом с ними были супруга и малолетняя дочь.

По рассказам женщины, они гостили в одной из квартир и уже собрались вернутся домой, когда на улице около подъезда к ним подошел неизвестный молодой человек и вступил в перепалку с ее супругом.

Сцепившихся мужчин начали разнимать их знакомые и приятели нападавшего. В какой-то момент парень вытащил нож и ударил оппонента несколько раз в спину и убежал. Экстренные службы вызвали жильцы дома, которые также опознали подозреваемого. Росгвардейцы обнаружили на дворовом футбольном поле брошенное орудие преступления.

Уточнив приметы, сотрудники Росгвардии начали осматривать окрестности. Похожего парня они заметили на соседней улице – он был в порванной куртке и с ссадинами на лице. Очевидцы опознали нападавшего. Им оказался судимый за грабеж парень 1997 года рождения – он сознался в нападении. Пострадавший доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.