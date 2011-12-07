В Казани сбили 7-летнюю девочку на велосипеде

ДТП произошло 17 апреля в 16.15 во дворе дома №33 по ул. М. Чуйкова, сообщает Госавтоинспекция Казани.

33-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не рассчитал безопасную скорость и сбил 7-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В результате происшествия ребенок получил ушиб колена.

В этот же день в шесть часов вечера под колеса авто попал 20-летний велосипедист. Произошло это, когда водитель автомобиля «ГАЗ» выезжал со двора дома № 21 по ул. Железнодорожников. Водитель должен был пропустить велосипедиста, но не сделал этого. Парень получил травму колена.

Аналогичное нарушение правил дорожного движения привело еще к одной аварии. 18 апреля в два часа дня 24-летний водитель автомобиля «ГАЗ» на ул. Гагарина при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки». В результате ДТП 43-летний мотоциклист получил растяжение плечевого и голеностопного суставов.

Всего за выходные за нарушение правил дорожного движения привлекли к ответственности 1996 водителей и 613 пешеходов, 32 автомобилиста были задержаны с признаками опьянения.