Пьяный мужчина из Набережных Челнов поехал домой на угнанном автобусе

Челнинец угнал автобус «НЕФАЗ», чтобы доехать до дома, об этом сообщили в УМВД России по Набережным Челнам.

Сегодня в три часа ночи пьяный мужчина возвращался из гостей, когда увидел припаркованный на улице Виктора Полякова автобус. Нетрезвый челнинец решил угнать транспорт, чтобы с комфортом доехать до своего дома — в 27-й комплекс. Но по дороге мужчина задел иномарку, о чем узнали в патрульно-постовой службе ГИБДД. В последствии угонщик был задержан, свою вину не отрицал.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело о завладении транспортным средством без цели хищения.