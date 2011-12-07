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Спасатели сняли с балкона 6-го этажа пенсионерку, пытавшуюся спуститься оттуда на тюле

Жительницу Казани, зависшую высоко над землёй, заметили очевидцы и позвонили спасателям.

Спасатели сняли с балкона шестого этажа дома в Казани пожилую женщину. Она пыталась спуститься на занавеске. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве пояснили, что сперва жительница Казани просила о помощи из окна балкона шестого этажа. Вскоре, когда на ее мольбы о помощи никто не отозвался, она решила спуститься сама. В качестве верёвки пенсионерка использовала тюль.

К счастью, об инциденте спасателям вовремя сообщили очевидцы. Пожарные вскрыли дверь в квартиру женщины и спасли её. 

КВ
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