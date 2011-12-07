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Задержанный за изнасилование татарстанец напал на полицейского

Мужчина не признал свою вину.

В Татарстане 40-летнему жителю Набережных Челнов предъявили обвинения в изнасиловании женщины и нападении на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, челнинец надругался над женщиной, а после не успел скрыться с места преступления. Уже в отделе полиции он набросился на сотрудника полиции и нанес ему несколько ударов кулаком.

Свою вину мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовные дела заведены по статьям  «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Применение насилия в отношении полицейского».

КВ
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