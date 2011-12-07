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В Казани возле метро Дубравная прорвало канализацию

Причиной тому стал засор, который образовался от смытой в канализацию ветоши.

В Казани возле метро Дубравная прорвало канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Сегодня пришло сообщение, что на ул. Габишева возле метро Дубравная „прорвало канализацию“. Бдительные жители сразу определили причину — коллектор не справился с функциями. Но друзья, засор случился из-за ветоши, которую смыли в канализацию», — написали представители администрации города в своем официальном телеграм-канале.

В мэрии добавили, что для его устранения прибыли службы, пробили трубу и вытащили тряпки, плотно забившие 10 метров трубы. А также напомнили, что канализация предназначена не для тряпок и крупного мусора.

На данный момент засор уже устранен, сейчас на Габишева проводят ремонтные работы. 

КВ
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