В Казани за день сбили велосипедистку и ребёнка на самокате

За минувшие сутки, 18 мая, в Казани было зарегистрировано 193 ДТП, пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в семь часов утра на улице Декабристов под колесами авто оказалась 36-летняя велосипедистка. Произошло это по вине 22-летнего водителя «Лады», который не убедился в безопасности движения задним ходом. В результате ДТП велосипедистка получила травмы различной степени тяжести.

В этот же день, в 8 часов вечера, 38-летний водитель автомобиля «Хундай» на территории парковки ТЦ «Парк Хаус» на ул. Ямашева совершил наезд на 11-летнего пешехода, который ехал на самокате. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи отпущен бригадой скорой помощи.

Всего за день к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 702 водителя и 91 пешехода, шесть водителей были задержаны с признаками алкогольного опьянения.