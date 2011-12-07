В Татарстане асфальтоукладчик насмерть задавил пожилую женщину

ЧП произошло днем 17 мая в селе Салауши Агрызского района Татарстана, сообщает СУ СКР по РТ.

Во время дорожных работ по укладке асфальта смертельные травмы получила 78-летняя женщина. Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

По предварительной информации, пенсионерка погибла после того, как водитель дорожного катка совершил на нее наезд задним ходом. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, уточняет СУ СКР по РТ.