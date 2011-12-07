В Татарстане два руководителя компаний подозреваются в мошенничестве

Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего и. о. директора ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» и 36-летнего директора ООО ЧОП «ПАТРОН», сообщает СУ СКР по РТ. Они подозреваются, в зависимости от роли каждого, в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями.

Как выяснили правоохранители, руководитель управления эксплуатации водохранилища заключил со вторым подозреваемым договор на оказание услуг по круглосуточной охране гидротехнических сооружений. При этом, руководитель знал, что на самом деле охрана обеспечивается фиктивно, но указал завышенные часы и завышенное количество привлекаемых сотрудников охраны. Вследствие чего ЧОП незаконно завладело 10,3 млн. рублей, принадлежавших госпредприятию. Расследование продолжается.