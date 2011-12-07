В Татарстане из-за обрыва люльки автовышки погиб рабочий

ЧП произошло утром 18 мая года на строительстве объекта в ОЭЗ «Алабуга», сообщает СУ СКР по РТ.

В результате падения люльки автовышки погиб 45-летний рабочий, еще один был срочно доставлен в больницу. Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительной информации, двое мужчин проводили сварочно-монтажные работы в люльке автовышки. По неизвестной пока причине произошел обрыв люльки. Рабочие упали на землю с 10-метровой высоты: один скончался на месте, второй был госпитализирован с множественными переломами.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины происшествия.