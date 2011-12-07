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В Набережных Челнах посетитель пекарни бросил дымовые шашки в помещении

Сработавшие шашки дымили всего минуту.

В Набережных Челнах посетитель пекарни бросил две дымовые шашки — красную и оранжевую в помещении, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. 

«В 16:46 18 июля поступило сообщение о задымлении в пекарне по адресу: город Набережные Челны, поселок ЗЯБ, улица Тан, 138. Прибывшие пожарные выяснили, что посетитель бросил в помещение пекарни две дымовые шашки — красную и оранжевую. Персонал позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112», — говорится в сообщении. 

Горения не было, а признаки пожара отсутствовали. Сработавшие шашки дымили всего минуту, при этом дым оказался бутафорским. Пожарные констатировали, что вызов ложный, отметили в пресс-службе.

КВ
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