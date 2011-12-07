В Набережных Челнах посетитель пекарни бросил дымовые шашки в помещении

В Набережных Челнах посетитель пекарни бросил две дымовые шашки — красную и оранжевую в помещении, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

«В 16:46 18 июля поступило сообщение о задымлении в пекарне по адресу: город Набережные Челны, поселок ЗЯБ, улица Тан, 138. Прибывшие пожарные выяснили, что посетитель бросил в помещение пекарни две дымовые шашки — красную и оранжевую. Персонал позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Горения не было, а признаки пожара отсутствовали. Сработавшие шашки дымили всего минуту, при этом дым оказался бутафорским. Пожарные констатировали, что вызов ложный, отметили в пресс-службе.