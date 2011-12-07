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Во время пожара в Кукморском районе погибло два человека

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

В селе Манзарас Кукморского района Татарстана в пожаре погибли мужчина и женщина 1952 и 1975 года рождения соответственно. Об этом сообщаем пресс-служба МЧС по РТ. 

«В 1:06 ночи 19 июля по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о запахе дыма из частного дома по адресу: Кукморский МР, с. Манзарас, ул. Подгорная, д. 11. Объект пожара: жилой частный дом, одноэтажный, размером в плане 7×9 метров, бревенчатый», — говорится в сообщении. 

Спустя девять минут после звонка на место пожара прибыл дежурный караул ПСЧ-117 в составе 8 человек. Входная дверь дома была заперта изнутри, в доме было сильное задымление без открытого горения. 

Пожарных встретили соседи, сообщившие, что в доме проживают два человека. Просящих о помощи людей в здании или рядом с ним не наблюдалось. Из-за расстояния в 18 метров угрозы распространения огня на соседние строения не было, отметили в пресс-службе. 

Для устранения возгорания пожарным пришлось выломать дверь. В 1:27 пожар был полностью потушен. Также в результате происшествия обгорел диван и зальное помещение жилого дома на общей площади 16 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

КВ
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