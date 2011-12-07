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Инспектора ГИБДД из Зеленодольска госпитализировали из-за нападения пьяного водителя

Сейчас в отношении нападавшего завели уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Полицейского из Зеленодольска госпитализировали с травмами различной степени тяжести из-за нападения пьяного водителя «Мерседеса».

Сообщается, что инцидент произошел после того, как инспектор попытался остановить «вилявшего» водителя иномарки. Тогда за рулем «Мерседеса» находился 29-летний мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии.

Спустя попытки оставить нетрезвого гонщика, машину заблокировали. Однако даже после этого на требование выйти из автомобиля и пройти освидетельствование на факт опьянения он не соглашался. Напротив, нарушитель порядка начал буянить, после чего напал на сотрудника полиции.

Инспектора ГИБДД госпитализировали с травмами различной степени, а в отношении водителя завели уголовное дело и несколько административных протоколов. Сейчас в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

КВ
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