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В Челнах в массовом ДТП пострадали два человека

«КАМАЗ» не выбрал безопасную скорость и протаранил четыре легковушки.

В Набережных Челнах в массовом ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла на Казанском проспекте. По информации ведомства, 24-летний водитель «КАМАЗа» не выбрал безопасную скорость и въехал в автомобили BMW и «Ладу Ларгус». В свою очередь, «Ларгус» отбросило на «Калину», а «КАМАЗ» протаранил еще «Рено Сандеро».

В результате происшествия пострадали два человека из «Лады Ларгуса»: водителю оказана помощь на месте, 62-летняя пассажирка доставлена в больницу.

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