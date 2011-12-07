В Челнах в массовом ДТП пострадали два человека

В Набережных Челнах в массовом ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла на Казанском проспекте. По информации ведомства, 24-летний водитель «КАМАЗа» не выбрал безопасную скорость и въехал в автомобили BMW и «Ладу Ларгус». В свою очередь, «Ларгус» отбросило на «Калину», а «КАМАЗ» протаранил еще «Рено Сандеро».

В результате происшествия пострадали два человека из «Лады Ларгуса»: водителю оказана помощь на месте, 62-летняя пассажирка доставлена в больницу.