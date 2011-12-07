В Татарстане умер ребенок от отравления белым грибом

В РТ семья из четырех человек оказалась в больнице, пообедав жареными белыми грибами. Ребенок от отравления скончался, сообщает «Татарстан 24».

Главный токсиколог МЗ РТ Алия Насибуллина рассказала, что чаще всего страдают целыми семьями или группами лиц. По ее словам, избирательно ядовитый гриб действовать на кого-то не может.

В результате отправления один ребенок уже скончался, сейчас медики борются за жизнь второго. Как съедобные грибы стали токсичными – впитали в себя тяжелые металлы или же соприкасались с поганками, сейчас выясняется.