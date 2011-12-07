Пропавшего в горах Абхазии мальчика из Казани нашли живым

Пропавшего в горах Абхазии Камиля Фаттахова из Казани нашли живым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели МСЧ обнаружили мальчика в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, плеча и ноги. Сейчас он доставлен в Гагрскую районную больницу.

По предварительным данным, во время прогулки мальчик сорвался и упал в Хашупсинский каньон.

Напомним, что подростка из Казани, который пропал 18 августа в Гагрском районе Абхазии, начали искать сотрудники МЧС. Ранее семья отправилась на сплав по реке Хашупсе, а сын остался в горной местности каньона. Когда они вернулись обратно — сына уже не было.