В Арске уже второй день горит городская свалка

В Арское отделение МЧС вчера поступило сообщение о возгорании в районе городской свалки. На место выехала бригада пожарных, но тушение затянулось на два дня, сообщили в издании «Арск-Информ».

Пожарные работают с 5 утра до 9 вечера. Огонь засыпают песком, который подвозят КАМАЗами, так как тушение водой не приносит больших результатов.

Точная площадь возгорания пока неизвестна.

Ранее на базе отдыха «Голубое озеро» сгорел деревянный гостевой домик. Во время возгорания людей в нем не было. Пожар был быстро локализован.