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В Челнах 14-летний подросток утонул в Каме

Мальчик купался в реке без взрослых.

В Набережных Челнах утонул 14-летний подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня поступило сообщение от очевидцев о том, что на Каме под водой скрылся и не всплыл подросток. На место происшествия выехали экстренные службы.

Тело ребенка обнаружили в 15 метрах от берега, его передали сотрудникам правоохранительных органов. Причиной трагедии стало не соблюдение мер безопасности на воде.

Купание в этом месте было запрещено, об этом оповещает соответствующий аншлаг. Как выяснилось позже, мальчик купался без взрослых.

КВ
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