В Челнах нашли труп мужчины, пролежавший в квартире четыре дня

Причину смерти установят после вскрытия.

В Набережных Челнах нашли тело молодого мужчины, пролежавшего в квартире четыре дня. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Брат погибшего 32-летнего мужчины уехал в командировку, а по возвращению в свою квартиру в 38-м комплексе Автограда, обнаружил тело родственника без признаков жизни. Мужчина сразу же вызвал бригаду скорой помощи, которая подтвердила смерть.

Как сообщают судмедэксперты, мужчина пролежал мертвым в комнате примерно четыре дня. Причина смерти станет известна после вскрытия.