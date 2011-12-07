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В Челнах нашли труп мужчины, пролежавший в квартире четыре дня

Причину смерти установят после вскрытия.

В Челнах нашли труп мужчины, пролежавший в квартире четыре дня

Причину смерти установят после вскрытия.

В Набережных Челнах нашли тело молодого мужчины, пролежавшего в квартире четыре дня. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Брат погибшего 32-летнего мужчины уехал в командировку, а по возвращению в свою квартиру в 38-м комплексе Автограда, обнаружил тело родственника без признаков жизни. Мужчина сразу же вызвал бригаду скорой помощи, которая подтвердила смерть. 

Как сообщают судмедэксперты, мужчина пролежал мертвым в комнате примерно четыре дня. Причина смерти станет известна после вскрытия.

КВ
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