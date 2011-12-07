В Набережных Челнах похитителей 15-летнего подростка арестовали на два месяца

На двух челнинцев Романа Тарана и Альберта Киямова, обвиняемых в похищении и избиении подростка, завели уголовное дело. Сейчас им избрали меру пресечения. Нападавшие останутся под стражей до 16 октября, сообщили в пресс-службе горсуда Набережных Челнов.

В середине августа подозреваемые распивали спиртное во дворе жилого дома в поселке Сидоровка со своей знакомой. Во время посиделки между ними и собутыльницей произошла ссора. Находившиеся неподалеку подростки решили заступиться за женщину. Конфликт перерос в драку, подростки избили мужчин и скрылись еще до прибытия полицейских.

Через некоторое время Таран и Киямов вернулись во двор. Там находился 15-летний школьник, один из участников драки. Напав на подростка, подозреваемые погрузили его в багажник авто и увезли в безлюдное место. Они избивали парня не меньше часа, но заметив подоспевшего сотрудника полиции, быстро скрылись с места преступления. Сейчас потерпевший находится в больнице.

У нападавших есть дети. Старший сын одного из подозреваемых является знакомым потерпевшего.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане двух мужчин подозревают в похищении подростка. По версии следствия, челнинцы украли несовершеннолетнего и избивали ребенка на протяжении нескольких часов.