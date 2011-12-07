В Набережных Челнах трамвай перевернул грузовик на бок

В Набережных Челнах столкнулись городской трамвай и КАМАЗ. От удара самосвал перевернулся на бок, а в салоне трамвая пострадала пожилая женщина, об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел около остановки «Бумажников», на пересечении проспекта Набережночелнинский и Сармановского тракта. От удара общественный транспорт сошел с рельс, а грузовик перевернулся на левый бок.

В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая находилась в салоне трамвая. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Из-за аварии образовалась пробка и общественный транспорт не мог продолжать движения.