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В Набережных Челнах трамвай перевернул грузовик на бок

Во время аварии пострадала 56-летняя женщина, ее состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

В Набережных Челнах столкнулись городской трамвай и КАМАЗ. От удара самосвал перевернулся на бок, а в салоне трамвая пострадала пожилая женщина, об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел около остановки «Бумажников», на пересечении проспекта Набережночелнинский и Сармановского тракта. От удара общественный транспорт сошел с рельс, а грузовик перевернулся на левый бок.

В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая находилась в салоне трамвая. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Из-за аварии образовалась пробка и общественный транспорт не мог продолжать движения. 

КВ
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