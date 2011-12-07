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В Татарстане мужчина попытался спасти сожительницу от суицида, но умер от ножевого ранения

Инцидент произошел во время распития алкоголя.

В Арской больнице скончался 34-летний мужчина, который попал туда с ножевым ранением груди. Мужчину атаковала нетрезвая сожительница, которую он пытался спасти от суицида. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина вместе с 29-летней сожительницей распивал алкоголь. Внезапно между ними началась ссора на почве ревности, которая перешла в драку. Женщина вышла в ванную и попыталась свести счеты с жизнью. Мужчина попытался ее остановить и отобрать нож, но получил ранение в грудь. Сожительница сама вызвала экстренные службы.

Свою вину женщина не признала, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об ее аресте.

КВ
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