Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане в аварии с внедорожником и КАМАЗами пострадали четыре человека, включая детей

В происшествии пострадали двое взрослых и двое детей.

В Арском районе Татарстана произошла авария с внедорожником и двумя КАМАЗами. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, Jeep не уступил дорогу молоковозу, после чего произошло столкновение. Протащив внедорожник несколько метров, Jeep отбросило на проезжавший по встречной полосе КАМАЗ-бетономешалку. 

В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое взрослых и двое детей пяти и десяти лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Зеленодольском районе мужчина на BMW, двигавшийся с превышением скорости, наехал на стоящий на проезжей части полуприцеп. От полученных травм водитель скончался. 

КВ
Лента новостей