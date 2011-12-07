В Татарстане в аварии с внедорожником и КАМАЗами пострадали четыре человека, включая детей

В Арском районе Татарстана произошла авария с внедорожником и двумя КАМАЗами. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, Jeep не уступил дорогу молоковозу, после чего произошло столкновение. Протащив внедорожник несколько метров, Jeep отбросило на проезжавший по встречной полосе КАМАЗ-бетономешалку.

В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое взрослых и двое детей пяти и десяти лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Зеленодольском районе мужчина на BMW, двигавшийся с превышением скорости, наехал на стоящий на проезжей части полуприцеп. От полученных травм водитель скончался.