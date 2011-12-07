За 5 часов рейда по тонировке в Казани ГИБДД оштрафовала 38 нарушителей

В Казани с 7.00 до 12.00 прошел рейд ГИБДД по нарушителям тонировки. По закону светопропускная способность передних автостекол должна быть не ниже 70%. За 5 часов рейда были выявлены 38 нарушителей этих правил.

«Госавтоинспекция напоминает водителям, что в случае установления факта нарушения водитель привлекается к административной ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в 500 рублей», — отметили в ОГИБДД Управления МВД по Казани.

Помимо штрафа, нарушителю дается 10 суток на то, чтобы исправить нарушение — убрать тонировку. В противном случае владельца авто ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток.

Если же водитель второй раз попадется с незаконной тонировкой, на него будет составлен новый протокол. В этом случае нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток.