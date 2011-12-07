В Челнах мужчина зверски расправился с возлюбленным своей экс-супруги

В Набережных Челнах мужчина зверски расправился с возлюбленным своей экс-супруги, сообщили в СК по РТ.

Трагедия произошла 18 сентября около 15 часов на проспекте Чулман. По информации ведомства, 35-летний мужчина приревновал свою бывшую жену к будущей жертве. Он подождал свою жену и жертву около офиса, в котором работала женщина. Как только они подъехали, подозреваемый разбил окно авто топором. Тогда, мужчина вышел из машины и попытался убежать, однако собака подозреваемого догнала его. Затем злоумышленник подбежал к жертве и ударил несколько раз его топором.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После того, как подозреваемый расправился с мужчиной, он попытался догнать экс-супругу, но та успела забежать в офис.

Спецслужбы провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей произошедшего. Назначены судебно-медицинская и судебная психолого-психиатрическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» 35-летний подозреваемый задержан и помещен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет с ограничением свободы сроком от 1 года до 2 лет или пожизненным лишением свободы, уточнили в прокуратуре РТ.