В Лаишевском районе автомобилист врезался в дерево

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В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi на большой скорости въехал в дерево. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Автомобиль разлетелся на несколько частей. Один человек погиб, второго доставили в Республиканскую клиническую больницу.
«Мужчина в сознании. В настоящее время его обследуют торакальные и абдоминальные хирурги и нейрохирурги», — сообщили агентству в пресс-службе РКБ.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Елабуге «лоб в лоб» столкнулись две легковушки.