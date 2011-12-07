В Лаишевском районе автомобилист врезался в дерево

В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi на большой скорости въехал в дерево. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Автомобиль разлетелся на несколько частей. Один человек погиб, второго доставили в Республиканскую клиническую больницу.

«Мужчина в сознании. В настоящее время его обследуют торакальные и абдоминальные хирурги и нейрохирурги», — сообщили агентству в пресс-службе РКБ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Елабуге «лоб в лоб» столкнулись две легковушки.