Полиция РТ задержала двух жителей Заинска, избивших водителя такси и угнавших его авто

Полиция Татарстана задержала двух жителей Заинска, избивших водителя такси и угнавших его авто. Об этом информирует пресс-служба МВД по РТ.

Известно, что двое молодых парней отдыхали в Набережных Челнах. После, добравшись до родного города на такси, они решили не платить за межгородской тариф. Затем вытащили водителя из машины, избили его и угнали авто. Кроме того, они забрали у таксиста телефон с кошельком.

В этот же день их задержали сотрудники полиции и возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ.