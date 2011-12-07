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Татарстанец не справился с управлением и устроил массовое ДТП на заправке

Шесть машин повреждено.

На одной из заправок РТ водитель «Лады» не справился с управлением и устроил массовое ДТП.

По информации очевидцев, авария произошла накануне утром на трассе около поселка Камское Устье. Там управляющий отечественным авто на большой скорости въехал в легковушку так, что от удара она опрокинулась. Затем, не справившись с управлением, водитель «Лады» въехал на стоянку заправки, где врезался еще в четыре авто.

Так, в результате ДТП травмы получили двое человек. Шесть автомобилей разбиты.

КВ
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