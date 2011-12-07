На казанских дорогах за день сбили двух мальчиков на самокате и велосипеде

В Казани за сутки, 19 апреля, произошло 183 ДТП. Погиб мужчина – велосипедист. Также под колеса авто попал мальчик на самокате, юный велосипедист и два ребенка – пешехода, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло в семь часов вечера напротив дома №8 по ул. Аграрная. 37-летняя женщина-водитель на автомобиле «Ниссан» не уступила дорогу и сбила 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате. В результате происшествия мальчик с различными травмами был госпитализирован в больницу.

В этот же день, в восемь часов вечера, напротив дома №33Б по ул. Чистопольская, под колеса «Тойоты» попал 14-летний велосипедист. Водитель иномарки при повороте направо не уступил дорогу юному велосипедисту, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Как отмечают правоохранители мальчик, как положено, не спешился. Подросток получил ушибы и ссадины.

Всего за день к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Казани привлекли 693 водителя и 256 пешеходов, шесть автомобилистов были задержаны с признаками опьянения.