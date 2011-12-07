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Полиция Казани разыскивает человека, открывшего стрельбу по автобусу

Внутри находились пассажиры, никто из них не пострадал.

В Казани разыскивают человека, стрелявшего по автобусу. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Инцидент произошел на улице Глушко. Сообщение о выстрелах и разбитом окне автобуса поступило от водителя автобуса в отдел полиции «Гвардейский».

Сейчас автобус направлен в гараж на замену разбитого стекла. Обстоятельства выясняются.

По сообщению Темлякова, на тот момент внутри находились пассажиры, никто из них не пострадал. 

КВ
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