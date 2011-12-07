На казанских дорогах ГИБДД проводит рейды по контролю скорости

В Казани проходят мероприятия в рамках «Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН». Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме несоблюдения скоростного режима, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Напомним, с начала года в столице РТ по причине превышения скорости произошло 470 ДТП, в которых погибли восемь человек, более полтысячи граждан получили различные травмы.

Сегодня, 20 мая, в рамках акции Госавтоинспекция Казани провела профилактический рейд возле дома 1 А по ул. Челюскина. За нарушение скоростного режима к ответственности было привлечено три водителя, сообщил врио начальника отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Казани Ленар Гилмутдинов.