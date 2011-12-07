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Несколько пожарных машин были стянуты к дому на Вагапова из-за загоревшейся занавески

Спасатели отправились на выезд в квартиру, где находились дети.

Несколько пожарных машин, скорая и газовая служба были стянуты к одному из жилых домов на улице Вагапова в Казани. В квартире загорелась занавеска и дым окутал подъезд.

Во время возгорания в квартире находились дети, они успели покинуть здание. В результате владельцы квартиры сами потушили занавес.

«Никто не пострадал, занавеску потушили самостоятельно», —  сообщил начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Казани в Ленинском садике произошел пожар на лестнице в КФУ.

 

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