Несколько пожарных машин были стянуты к дому на Вагапова из-за загоревшейся занавески

Несколько пожарных машин, скорая и газовая служба были стянуты к одному из жилых домов на улице Вагапова в Казани. В квартире загорелась занавеска и дым окутал подъезд.

Во время возгорания в квартире находились дети, они успели покинуть здание. В результате владельцы квартиры сами потушили занавес.

«Никто не пострадал, занавеску потушили самостоятельно», — сообщил начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Казани в Ленинском садике произошел пожар на лестнице в КФУ.