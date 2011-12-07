Руководство татарстанской компании скрыло 381 млн рублей налогов

Следственными органами СКР по РТ в отношении руководства ООО «Химбурсервис» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере», сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснили правоохранители, неустановленные представители компании внесли в налоговые декларации ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами, что позволило скрыть налог на добавленную стоимость на сумму более 381 млн рублей.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия.