Гражданин Азербайджана попытался вывезти на родину монету времён Екатерины II

В международном аэропорту Казани им. Г. Тукая у пассажира — гражданина Азербайджана авиарейса Казань-Баку была обнаружена монета времен Российской империи. «Рубль» 1766 года чеканки из серебристого металла находился в багаже без упаковки, сообщает пресс-служба Татарстанской Таможни.

Как уточнил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев, пассажир монету не декларировал, на вопросы о наличии в багаже товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно.

Как выяснилось, у него не оказалось и разрешения на перемещение культурных ценностей. Поскольку монеты, изготовленные 50 и более лет назад, относятся именно к ним, изъятый рубль отправили на экспертизу. Когда будут готовы заключения специалистов, будет принято процессуальное решение.