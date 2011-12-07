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«Газпром» заявил о самой серьёзной утечке метана в Татарстане

Фонд защиты окружающей среды сравнил утечку метана в Татарстане с эксплуатацией 40 тысяч авто за год в США.

Компания «Газпром» заявила о самой крупной утечке метана, которая произошла в Татарстане. По данным компании, общий объём утёкшего природного газа составляет 2,7 миллиона кубических метров.

Утечка была обнаружена со спутника от компании Kayrros SAS. Выяснилось, что газ утёк 4 июня во время ремонтных работ на трубопроводе «Уренгой – Центр 1» на территории Татарстана.

«Газпром» из-за повышенной оперативности задачи не смог активировать мобильную компрессионную станцию для полного предотвращения утечки, но 22% потенциальных выбросов всё же удалось сократить, сообщил Bloomberg.

Фонд защиты окружающей среды уже сравнил утечку метана в Татарстане с эксплуатацией 40 тысяч авто с двигателями внутреннего возгорания за год в США.

КВ
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