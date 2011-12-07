В Татарстане женщина въехала в сарай на квадроцикле, погиб 11-летний ребёнок

В селе Ключищи в Татарстане женщина на квадроцикле не справилась с управлением и врезалась в сарай. В результате ДТП погибла 11-летняя девочка.

Сообщается, что женщина 50 лет вместе со знакомой и двумя детьми выехали покататься на квадроцикле. Она не справилась с управлением и врезалась в сарай. Погибла 11-летняя девочка, маленький ребёнок был госпитализирован. Сама женщина и пассажирка тоже получили травмы, но от госпитализации отказались.

Известно, что информации о том, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.