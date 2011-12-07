В Лениногорском районе ветер снес кровлю со спорткомплекса и дома культуры

В Лениногорском районе Татарстана ветер сорвал кровлю с спорткомплекса «Юность» в Ленингорске и с дома культуры в селе Сугушла. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ,

В спорткомплексе оказалось повреждены 80 кв.м кровли при общей площади в 4680 кв.м, а в доме культуры — 70 кв.м при общей площади в 288 кв. м. Как отмечают в МЧС, в Ленингорском районе были зафиксированы максимальные порывы ветра — 22 м/с.

В здании спорткомплекса находился один охранник, а в доме культуры людей не было. В результате происшествия никто не пострадал.

К устранению последствий были привлечены 10 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС России — два человека и одна единица техники.



