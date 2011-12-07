В Татарстане в результате ДТП на мосту через Волгу погиб полуторагодовалый ребенок

В Татарстане на мосту через Волгу в результате столкновения двух легковушек погиб полуторагодовалый ребенок.

По информации пресс-службе МВД по РТ, автомобиль Citroen двигался по своей линии, в то время как Renault на скорости выехал на встречную полосу. Его перевернуло на крышу и выбросило на Citroen, в котором от удара погибла маленькая девочка.

Водитель и два пассажира Renault, в том числе несовершеннолетний ребенок, с травмами были госпитализированы. Пассажир автомобиля Citroen и еще один малолетний ребенок также доставлены в больницу.

На данный момент на месте происшествия работают медики и ГИБДД. Выезжал и заместитель прокурора Кировского района Максим Жолобов. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая