В Татарстане начался сезон потерявшихся грибников

В Кукморском районе неподалеку от села Починок две семейные пары приехали на тихую охоту. В лес ушли две женщины и один мужчина. Второй - инвалид, остался в машине. Прождав грибников три часа, мужчина позвонил на единый номер спасения 112.

Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции организовали поиск по ближайшим дорогам, использую звуковую сирену. Спустя три часа грибники все же нашлись неподалеку от деревни Ятмас-Дусай. Можно сказать, что люди легко отделались - их быстро нашли. Зона поиска составила 40 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС РТ.