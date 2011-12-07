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В Татарстане загорелся лес на площади свыше 500 квадратных метров

Угрозы перехода огня на ближайшее село нет.

В Альметьевском районе Татарстана около села Сулеево загорелся лес. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.19. На место выехали пожарные и сотрудники пожарно-химических станций лесной охраны Минлесхоза республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Подразделения действую согласно Сводному плану тушения лесных пожаров. Угрозы распространения огня на село нет. Погибших или пострадавших тоже нет.

Площадь активного горения превышает 500 кв. м, а общая площадь, которую прошел огонь, уточняется. На месте работают 53 человека и 14 единиц техники. 

КВ
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