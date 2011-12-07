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После стрельбы в казанской гимназии Росгвардия проверяла оружие у напавшего на Пермский университет

В результате нападения на университет погибли 8 человек. 

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательским университете упоминал трагические события, которые произошли в казанской гимназии 11 мая. В своем письме перед нападением на вуз он рассказал, что нападение в Казани «сыграло ему на руку».

«Инцидент в Казани можно сказать сыграл мне на руку, в тот же день (11 мая, если верно помню) был звонок с Росгвардии, мне сообщили, что в связи с поступившим сверху приказом сегодня ко мне придут сотрудники для повторной проверки условий хранения оружия», — на своей странице во «ВКонтакте» написал Бекмансуров (стилистика и орфография сохранена — прим. Ред.).

Сотрудники ведомства «сняли» с оружия номера, что позволило ему не ехать в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы в университете погибли 8 человек. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что стрелявший в Пермском университете перед нападением оставил пост в соцсети.

КВ
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