Президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Перми

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Президент РТ Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Перми. Пост об этом опубликован в его Instagram-аккаунте.
Также Минниханов пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, что сегодня 18-летний стрелок проник в здание Пермского государственного университета и открыл там стрельбу. По предварительным данным, нападавшего зовут Тимур Бекиансуров, он студент вуза, перед нападением он оставил пост в соцсетях.