Президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Перми

Президент РТ Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Перми. Пост об этом опубликован в его Instagram-аккаунте.

Также Минниханов пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что сегодня 18-летний стрелок проник в здание Пермского государственного университета и открыл там стрельбу. По предварительным данным, нападавшего зовут Тимур Бекиансуров, он студент вуза, перед нападением он оставил пост в соцсетях.