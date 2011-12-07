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Президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Перми

Сегодня 18-летний стрелок проник в здание Пермского государственного университета и открыл там стрельбу.

Президент РТ Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Перми. Пост об этом опубликован в его Instagram-аккаунте.

Также Минниханов пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что сегодня 18-летний стрелок проник в здание Пермского государственного университета и открыл там стрельбу. По предварительным данным, нападавшего зовут Тимур Бекиансуров, он студент вуза, перед нападением он оставил пост в соцсетях.

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