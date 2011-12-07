В Челнах двое малышей ушли из детсада, когда воспитатель отвлекся

В Набережных Челнах двое малышей ушли из детского сада, когда воспитательница отвлеклась, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Инцидент произошел утром 22 сентября в детском саду «Радужный». Девочка и мальчик полутора лет вышли в легкой одежде на улицу, пока воспитатель не видела. На автостоянке детей заметили прохожие и отвели обратно в детский сад.

Никто из малышей не пострадал. Родители не имеют претензий к руководству учреждения.

Прокуратура РТ направила представление в адрес заведующей детсада об устранении нарушений. Двое воспитателей были наказаны.