Казанец подозревается в серии мошенничеств при покупке мобильных телефонов

В казанском отделе полиции «Сафиуллина» расследуются уголовные дела по факту мошенничества, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

В полицию со схожими заявлениями обратились трое граждан и все они рассказали примерно одинаковую историю. Через интернет они продавали дорогие телефоны и на объявления откликнулся молодой человек. Оплату он производил через мобильное приложение. Продавцам показал на экране своего телефона чек об оплате, но никому из них деньги так и не поступили. Общая сумма причиненного ущерба составила 114 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить, что к мошенничеству причастен один и тот же человек. В короткие сроки 25-летний подозреваемый был задержан. Он рассказал, что все по низкой цене похищенное имущество продал прохожим.

Оказалось, что три выявленных эпизода еще не весь его список деяний. Он оказался причастен и к другим подобным преступлениям.